Stracult Live Show con The Jackal, Paolo Genovese e Silvia D'Amico

'Stracult Live Show', in onda giovedì 9 novembre su Rai2.

"Nuovo appuntamento dedicato al cinema su Rai2 con 'Stracult Live Show' - viene esposto in una nota della tv di Stato -, il programma ideato da Marco Giusti e condotto da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio. Tra gli ospiti della puntata in onda giovedì 9 novembre alle 23.50, ci sarà Paolo Genovese, il pluripremiato regista di 'Perfetti Sconosciuti' che presenterà il suo ultimo film 'The Place', insieme a una delle protagoniste, Silvia D'Amico."



"Prenderanno parte allo show anche Ciro Priello, Fabio Balsamo e Francesco Ebbasta, ossia i due interpreti e il regista di ‎'Addio fottuti musi verdi', l'opera prima dei The Jackal, e Daniela Poggi, grande presenza stracult e protagonista del film 'L'esodo' di Ciro Formisano. La musica degli Statale 66 si arricchirà dalla presenza musicale di Marianne Mirage, che canterà la canzone 'The Place', scritta per l'omonimo film" evidenzia in conclusione la Rai.