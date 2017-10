Stracult Live Show con Claudio Santamaria ed il rapper Simoncino

'Stracult Live Show', in onda giovedì 19 ottobre su Rai2.

"Claudio Santamaria sarà tra gli ospiti della nuova puntata di 'Stracult Live Show' - viene riferito in un comunicato della tv di Stato -, il programma di cinema di Rai2 ideato da Marco Giusti e condotto da Andrea Delogu e Fabrizio Biggio, in onda giovedì 19 ottobre, alle 24.00. Nella puntata si parlerà infatti di 'Brutti e cattivi', incredible strange movie che ha elettrizzato il recente Festival di Venezia, e vede Santamaria protagonista. Con lui, in studio anche il regista del film Cosimo Gomez e il rapper Simoncino, per la prima volta sul grande schermo."



"Oltre a segnalare le principali e più originali uscite cinematografiche - si espone in conclusione -, nel corso della trasmissione i conduttori si collegheranno con Nino Frassica, dagli studi di Radio Rai di Via Asiago e con i The Pills, che, all'uscita di un cinema, daranno il loro personalissimo commento al tanto atteso film horror 'It'. L'ospite stracult sarà Isa Danieli, gloriosa attrice del teatro napoletano, da Eduardo alla sceneggiata, da Nino Taranto all'avanspettacolo, e attrice al cinema per Lina Wertmúller, Giuseppe Tornatore, Ettore Scola e Giuseppe Bertolucci. Il pubblico potrà chiamare in trasmissione telefonando al numero 800-050-709, a cui risponderà GMax."