Song' e Napule: il film dei Manetti Bros su Rai2

Rai2 manda in onda il film 'Song' e Napule', venerdì 19 maggio.

"Paco, pianista raffinato e disoccupato, è il protagonista dell'ultima fatica cinematografica dei Manetti Bros, 'Song' e Napule', in onda, in prima visione assoluta, venerdì 19 maggio, alle 21.20 su Rai2" si illustra in una nota dalla tv di Stato.



Si riporta in ultimo: "Dopo il diploma al conservatorio, la mamma di Paco gli trova una raccomandazione per farlo entrare nella polizia, ma la sua totale inettitudine lo relega in un deposito giudiziario. Un giorno arriva il commissario Cammarota, un mastino dell'anticrimine sulle tracce di un pericoloso killer della camorra, detto O' Fantasma perché nessuno conosce il suo vero volto. Diretto da Marco e Antonio Manetti. Nel cast: Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso e Peppe Servillo."