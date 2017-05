Shall we dance?: il film con Richard Gere e Jennifer Lopez su Rai2

Rai2 ripropone il film 'Shall we dance?', in onda mercoledì 17 maggio.

"La passione per il ballo è qualcosa che può contagiare davvero tutti, anche gli avvocati di successo come John Clark, alias Richard Gere, protagonista di 'Shall we dance?', in onda mercoledì 17 maggio alle 21.15 su Rai2" viene riportato in una nota della tv di Stato.



"Clark decide di dare una scossa alla sua vita iscrivendosi, in gran segreto, a un corso per imparare a ballare. Si trova così in un mondo a lui sconosciuto, fatto di musica, fisicità e passione. Il ballo diventa per John un'ossessione che nasconde al resto del mondo, in particolare alla sua famiglia nonostante sia molto innamorato della moglie Beverly (Susan Sarandon) e dei suoi figli. Nel cast anche Jennifer Lopez e Stanley Tucci" osserva infine la Rai.