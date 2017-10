Sereno Variabile: alla scoperta di Modena il 28 ottobre

In onda sabato 28 ottobre su Rai2.

"Viaggio in compagnia di Giovanni Muciaccia alla scoperta di Modena - viene riportato in un comunicato dalla tv di Stato -, un gioiello dell'Emilia Romagna, con la puntata di Sereno Variabile, in onda sabato 28 ottobre alle 17.05, su Rai2. Si attraverseranno secoli di storia, tra Piazza Grande, il Duomo e la Ghirlandina, torre simbolo della città, riconosciuti dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità."



La Rai fa sapere: "Poi si conosceranno i piatti della tradizione, nello storico e vivace Mercato Albinelli, punto di riferimento degli amanti della gastronomia dove è possibile assaggiare il famoso gnocco fritto, accompagnato da un sorso di lambrusco."



"Si potrà inoltre seguire il lungo procedimento con cui si ottiene un altro prodotto d'eccellenza di Modena, l'Aceto Balsamico Tradizionale. Infine in un laboratorio artigianale, dove da diverse generazioni viene lavorato il cuoio, tra borse, cinture e portafogli, si 'scoveranno' anche curiosi portachiavi a forma di tortellino" si prosegue.



"Modena è però anche città di motori e Giovanni Muciaccia raggiungerà l'Autodromo dove si svolgono corsi di guida sportiva e non si farà sfuggire l'opportunità di guidare una potente auto affiancato da un pilota esperto. Osvaldo Bevilacqua - si segnala in conclusione -, invece visiterà la sede di un'associazione senza scopi di lucro dove viene insegnato ai ragazzi autistici a preparare i tipici tortellini ripieni, confezionati a mano secondo la tradizione gastronomica modenese."