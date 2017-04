Serena Rossi presenta "Il nostro Totò", e lo ricorda anche Checco Zalone

'Il nostro Totò' in onda domenica 16 aprile su Rai2.

"A 50 anni dalla scomparsa del principe Antonio de Curtis - viene scritto in una nota della tv di Stato -, in arte Totò, il più grande comico italiano di ogni tempo, Rai2, in collaborazione con Rai Com e con il contributo della Regione Campania e Fondazione Campania Festival, dedica una grande serata spettacolo al Principe della Risata, 'Il nostro Totò' in onda domenica 16 aprile alle 23.30."



"Il contesto sarà quello dell'Auditorium della Rai di Napoli dove la conduttrice dello show, Serena Rossi, napoletana verace, assistita dalla presenza di un parterre d'eccezione e accompagnata dall'orchestra del maestro Enzo Campagnoli, darà vita con ospiti e filmati ad una emozionante serata di spettacolo e ricordi. Si alterneranno sul palco artisti del calibro di Renzo Arbore con l'Orchestra Italiana, Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Nino Frassica, Maurizio Casagrande, Teddy Reno, Isa Barzizza, Carlo Croccolo, Fausto Cigliano, Francesco Scali, Angela e Marianna Fontana, le gemelle di 'Indivisibili'. Per un omaggio e un ricordo del grande Totò interverranno con testimonianze filmate star del cinema e dello spettacolo come Roberto Benigni, Checco Zalone, Fiorello, Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Christian De Sica, Massimo Boldi, Paolo Sorrentino, Giuseppe Tornatore, Paolo Virzi'. Ogni ospite avrà un 'suo' personale Totò da raccontare o un numero da eseguire dedicato al Principe della risata. Nel corso della serata Serena Rossi mostrerà brani di celebri film di Toto', sue dichiarazioni, una grande serie di locandine originali di fronte a un folto pubblico di fan di Toto' e di napoletani che renderanno omaggio ad gigante della comicità impossibile da dimenticare" si illustra in ultimo.