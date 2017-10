Sbandati: le previsioni del divino Otelma, sul caso Weinstein

In onda martedì 24 ottobre su Rai2.

"Con il solito piglio ironico e pungente Gigi e Ross - si segnala in un comunicato dalla tv di Stato -, nella sesta puntata di Sbandati, in onda martedì 24 ottobre alle 23.30 su Rai2, riprenderanno le fila di quanto trasmesso in tv la scorsa settimana, tra cui lo scandalo che ha coinvolto il produttore americano Harvey Weinstein."



"A commentare questo e altri argomenti di attualità televisiva, ci saranno i panelist Velia Lalli, Il Pancio, Saverio Raimondo, Giulia Salemi, Matteo Bordone, e la giornalista Monica Setta. Allo sgabello, tornerà il 'professore' comico Enzo Fischetti, mentre dal backstage Alessandro Di Sarno sarà in collegamento con il Divino Otelma che anticiperà il futuro di alcuni personaggi tv. Sbandati è prodotto da Rai2 in collaborazione con Nonpanic" viene scritto in conclusione.