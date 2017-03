Sabotage: il film con Arnold Schwarzenegger su Rai2

Il film di Rai2 in onda venerdì 10 marzo è 'Sabotage'.

"Una task force della DEA specializzata in complesse operazioni mobili effettua un raid nel rifugio segreto di un cartello della droga. Dietro l'operazione, in realtà, si cela un sofisticato furto di valori pianificato dalla squadra ai danni di narcotrafficanti. Dopo aver nascosto il bottino da dieci milioni di dollari, la squadra del corpo speciale è convinta che il loro segreto sia al sicuro, ma, a breve, tutti gli agenti coinvolti nella rapina iniziano misteriosamente a essere assassinati, uno ad uno. E' il film thriller 'Sabotage', in onda venerdì 10 marzo alle 21.20 su Rai2, diretto da David Ayer, con protagonista Arnold Schwarzenegger" riferisce in una nota la tv di Stato.