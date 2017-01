Roberto Maroni ed Oscar Farinetti nel Night Tabloid

"Nuovo appuntamento domani sera con 'Night Tabloid', il rotocalco di Rai2 condotto da Annalisa Bruchi che torna, giovedì 12 gennaio alle 23.10, per fare il punto sui principali fatti della settimana con una chiave d'interpretazione sempre originale ed i contributi di Aldo Cazzullo, Mario Sechi e Dario Vergassola" viene segnalato in un comunicato dalla tv di Stato.



Si puntalizza inoltre: "Roberto Maroni, presidente della regione Lombardia, sarà ospite in studio per commentare i temi caldi al centro della puntata, tra immigrazione, lavoro e banche: chi paga se entrano in crisi? Il Fact Checking di Rai2 come sempre verifica fatti, numeri e dichiarazioni in un format originale ed efficace."



"Faccia a faccia con Oscar Farinetti, patron di Eataly, imprenditore di successo che rende grande il Made in Italy nel mondo, vicino alla politica e al PD. Per parlare di lavoro e di investimenti con un occhio all'America di Trump. Speciale Dubai, fertile terreno di espansione per le imprese italiane. Il programma è volato negli Emirati Arabi per raccontarvi le storie degli imprenditori e dei professionisti italiani che da lì sono ripartiti" prosegue in conclusione la Rai.