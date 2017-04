Rapunzel - L'intreccio della torre: il cartoon Disney su Rai2

Il film d'animazione 'Rapunzel - L'intreccio della torre', in onda martedì 11 aprile su Rai2.

"'Rapunzel - L'intreccio della torre', film d'animazione diretto da Nathan Greno e Byron Howard, va in onda martedì 11 aprile alle 21.20 su Rai2. Prodotto dalla Walt Disney Animation Studios e realizzato con la tecnica della CGI, si basa sulla fiaba tedesca Raperonzolo scritta dai fratelli Grimm, di cui è una rielaborazione contemporanea, oltre che il classico d'animazione ad aver incassato di più nella storia" viene diffuso in un comunicato della tv di Stato.



"Rapunzel è la protagonista del film, una principessa dolce, timida e sincera. Il suo unico sogno è vedere le lanterne che volano nel cielo la notte del suo compleanno. Da quasi 18 anni vive rinchiusa in un'altissima torre, da cui sogna di fuggire" osserva infine la Rai.