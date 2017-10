Quale Islam?: speciale sul dialogo cristiano-islamico su Rai2

In onda sabato 28 ottobre 'Sulla Via di Damasco'.

"Gli attentati terroristici, gli sbarchi incontrollati di musulmani e le minacce dell'Isis impongono di fare chiarezza sulla questione religiosa davanti alla sfida della pace, andando oltre i luoghi comuni e gli stereotipi. A 'Sulla Via di Damasco', il programma di mons. Giovanni D'Ercole e Vito Sidoti, in onda sabato 28 ottobre, alle 7.55 su Rai2, verrà proposto 'Quale Islam?', uno speciale sul dialogo cristiano-islamico per vincere la paura e il sospetto che dominano l'immaginario collettivo, alimentando la distorsione percettiva di una guerra di religione in atto" rende noto la tv di Stato.



Dalla Rai viene fatto sapere infine: "Ospiti in studio Adnane Mokrani, teologo musulmano, e Giuseppina Brogna, coordinatrice del dialogo interreligioso per il Movimento dei Focolari. Offriranno una panoramica sui punti di contatto tra Cristianesimo ed Islam da una prospettiva teologica, fermi sostenitori che non c'è pace tra le nazioni senza pace tra le religioni. In apertura, l'intervista al prof. Mounir Farag, docente universitario al Cairo e membro della Pontificia Accademia per la vita, che svelerà le radici ideologiche del fondamentalismo, sottolineando l'urgenza del dialogo della vita e dell'incontro, prima che dei dogmi. Segue la testimonianza della famiglia Di Biase di Pescara, che decide di accogliere in casa Mohamed, un giovane africano di fede islamica, gravemente malato."