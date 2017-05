Prometheus: il prequel di Alien con Charlize Theron in prima tv su Rai2

Rai2, in attesa di 'Alien: Covenant', manda in onda 'Prometheus', il prequel della saga, martedí 9 maggio.

"L'apprezzato prequel della saga Alien arriva sul piccolo schermo: 'Prometheus', l'opera di Ridley Scott che anticipa nella storia sia il celebre 'Alien' che l'atteso 'Alien: Covenant', in uscita nei prossimi giorni al cinema, sarà in prima visione su Rai2, martedí 9 Maggio alle 23.00" scrivono in una nota dalla tv di Stato.



Viene evidenziato: "Michael Fassbender e Charlize Theron sono i protagonisti della storia ambientata nell'anno 2089. Due scienziati portano a compimento le ricerche di una vita scoprendo che alcuni artefatti, ritrovati in diversi punti della Terra e tutti risalenti a migliaia di anni prima, con la medesima immagine di creature giganti che indicano un determinato pianeta."



"Ricostruito quale sia il pianeta in questione e trovati i fondi da un miliardario morente - si segnala in conclusione dalla Rai -, i due si imbarcano assieme a un equipaggio misto di scienziati e piloti verso quel pianeta per andare a scoprire quel che ritengono essere l'origine della vita sulla Terra. Nel cast anche Noomi Rapace, Idris Elba, Guy Pearce."