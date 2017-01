Prima o poi mi sposo con Jennifer Lopez torna su Rai2

"Mary Fiore è una organizzatrice di matrimoni che vive a San Francisco - spiegano in un comunicato dalla Rai -, ma non ha tempo per trovare l'amore che sogna. Mentre festeggia un accordo per l'organizzazione delle nozze, rischia di essere investita, ma fortunatamente viene salvata da un uomo con cui trascorre un'incantevole serata."



"E' pronta a ricredersi sull'amore, quando scopre che è lui lo sposo delle nozze che sta organizzando. E' il film 'Prima o poi mi sposo', in onda mercoledì 25 gennaio alle 21.10 su Rai2. Diretto da Adam Shankman, interpretato da Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Justin Chambers, Judy Greer" riferisce infine la tv di Stato.