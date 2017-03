Piercamillo Davigo commenta il caso M5S Genova a Night Tabloid

Nuovo appuntamento con Night Tabloid, in onda giovedì 30 marzo su Rai2.

"Nuovo appuntamento con 'Night Tabloid', il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi, in onda giovedì 30 marzo alle 23.20 su Rai2. Ospiti in studio, Paola Taverna, senatrice del M5S e Piercamillo Davigo, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati" spiega in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai si segnala dunque: "Al centro del dibattito la politica, il caso Genova del MoVimento 5 Stelle nel servizio di Alessia Ballanti, giustizia, malagiustizia e la violenza, protagonista assoluta degli ultimi giorni di cronaca."



"Con i commenti di Aldo Cazzullo, l'Oracolo di Mario Sechi e l'ironia di Dario Vergassola. Le bufale sono al centro del Fact Checking di Rai2, per verificare numeri e dichiarazioni in un format nuovo ed efficace" viene osservato infine.