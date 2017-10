Pechino Express: la caccia alla semifinale inizia in Giappone

In onda mercoledì 25 ottobre su Rai2.

"Sbarca in Giappone e imbocca così il rettilineo finale 'Pechino Express', l'adventure game di Rai2 prodotto da Magnolia, che nell'ottava tappa di ben 432 chilometri, la più lunga di questa sesta edizione, vedrà le quattro coppie rimaste in gara lottare per guadagnarsi un posto in semifinale. Appuntamento mercoledì 25 ottobre, alle 21.20 con Costantino della Gherardesca, come sempre alla guida della spedizione, il cui viso per l'occasione darà forma a un tamagotch" si riporta in un comunicato dalla tv di Stato.



"I viaggiatori inizieranno la loro avventura in terra giapponese dal castello di Himeji - viene spiegato dunque -, Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Passeranno poi da Osaka, prima dall'Umeda Sky Building, il dodicesimo grattacielo più alto della città, poi dalla Shudokan Martial Training Hall, per raggiungere, infine, il parco di Nara, dove è fissato il traguardo di tappa. A sfidarsi ci saranno: le #caporali (Antonella Elia e Jill Cooper), che hanno vinto la puntata della scorsa settimana, le #clubber (Ema Stokholma e Valentina Pegorer), i #compositori (Achille Lauro e Boss Doms) e i #maschi (Francesco Arca e Rocco Giusti). Avventure on the road, sfide senza esclusioni di colpi, prove di forza, culinarie e di memoria saranno gli ingredienti di questa nuova elettrizzante puntata, la prima nel Paese del Sol Levante."