Ottimo esordio per l'esperimento sociale "Il collegio"

"Grande soddisfazione di Rai2 per l'ottimo esordio del programma 'Il collegio' - viene comunicato dalla tv di Stato -, l'innovativo docu-reality, inedito esperimento sociale che mescola i linguaggi dell'observational documentary e del reality show e che ha realizzato nella prima puntata 2 milioni 132 mila spettatori e uno share dell'8.27."



La Rai precisa inoltre: "Molto buoni anche i picchi d'ascolto che hanno visto lo share raggiungere alle 23.29 il 13% e toccare i 2 milioni 654 mila spettatori alle 23.15. I Contatti sono stati 8.127 mila spettatori che hanno seguito il programma per oltre 35 minuti. Il successo del programma è stato trasversale su tutte le fasce di pubblico per età e istruzione: l'età media del pubblico televisivo è stata di 49,5 anni. Tra le donne nella fascia di età tra gli 8-14 anni l'ascolto è stato del 10,5%; tra i 15-24 anni dell' 8,4%; tra i 35-44 del 10,1% e tra i 45-54 del 9,7%. Tra gli uomini nella fascia di età tra gli 8-14 l'ascolto è stato del 12.90%; tra i 25-34 del 11.00%; tra i 35-44 del 10,3%. Sul livello di istruzione Medio e Medio Superiore il dato di share ha sfiorato il 9% e l'8% sui Laureati Il programma ha ottenuto un grande successo anche sui social."



"Su Twitter si è posizionato al primo posto dei Trend Topics italiani per tutta la sera con l'hasthag #ilcollegio - si osserva dunque -, ed è risultato vincitore dell'intera giornata televisiva sui social con 33.000 interazioni, scatenando un dibattito in rete tra i nostalgici del modello educativo degli anni 60 e innovatori delle metodologie contemporanee."



"Un target altamente eterogeneo in prevalenza femminile (60%), ha animato il dibattito con una duplice lettura: una visione da intrattenimento per i più giovani rispetto ai loro coetanei protagonisti del reality e documentaristico/riflessiva per i più grandi. La distribuzione del pubblico su Facebook ha visto in prevalenza giovani dai 18 ai 24 anni con i centri principali di attività in Campania, Lombardia, Toscana e Lazio" si conclude.