Non solo amici dell'uomo: tutti i "Cani Eroi" in una docu-fiction

Al via su Rai2 la docu-fiction 'Cani Eroi', in onda da sabato 25 marzo.

"Tutti i cani sono amici dell'uomo, ma alcuni sono addirittura degli eroi, in grado di aiutare le persone e migliorare le loro vite. Una docu-fiction dal titolo 'Cani Eroi' che Rai2 propone dal 25 marzo, alle 10.15, vuole far entrare nelle case di tutti gli italiani questa certezza. - viene annunciato in una nota - Il programma si fa portavoce dei valori del Progetto Trainer Cani Eroi, che si impegna costantemente a valorizzare il lavoro, la dedizione e le imprese che vedono protagonisti cani e conduttori delle Associazioni di Volontariato di tutta Italia".



"Scopo della trasmissione - si spiega - è quello di sottolineare le capacità di questi cani, mettere in evidenza il rapporto che si viene a creare all'interno di una unità cinofila, toccando le corde emotive del telespettatore, ma soprattutto esaltare il gesto eroico dell'animale, sia quest'ultimo un salvataggio incredibile o una costante terapia. Dieci puntate in cui Roberto Gasbarri, esperto educatore cinofilo, e Federico Coccia, medico veterinario, a bordo di un'unità mobile, gireranno l'Italia, visitando alcuni dei suoi scorci più caratteristici, a caccia di storie vere da documentare, e racconteranno le storie dei cani che hanno salvato vite umane in varie situazioni: dai dispersi nei boschi, a sciatori travolti da valanga, ai bagnanti che rischiavano di morire annegati, ma anche di cuccioli in grado di aiutare malati di diabete, di assistere non vedenti o interagire con i carcerati".



"Nella prima puntata, Roberto Gasbarri, in compagnia della fidata cagnolina Luisita, incontrerà la persona a cui un cane eroe ha cambiato la vita, visiterà la sede dell'associazione di riferimento, facendosi raccontare tutta l'azione di salvataggio. Federico Coccia invece, dopo aver svolto un controllo veterinario al cane eroe, approfondirà la storia del cane che ha salvato una vita umana. I due conduttori infine premieranno l'unità cinofila con una medaglia, a testimonianza ulteriormente del loro coraggio", viene anticipato.