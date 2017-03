Non solo Andrea Orlando e Flavio Tosi: le scie chimiche a Night Tabloid

Torna Night Tabloid, in onda giovedì 16 marzo su Rai2.

"Nuovo appuntamento con Night Tabloid, il programma di attualità e politica con Annalisa Bruchi, in onda giovedì 16 marzo alle 23.20 su Rai2. Al centro dell'intervista, il ministro della Giustizia Andrea Orlando per un commento sull'attuale scenario politico e su questa Italia sempre più divisa" spiegano in un comunicato dalla tv di Stato.



La Rai illustra: "Con i commenti di Aldo Cazzullo, l'Oracolo di Mario Sechi e l'ironia di Dario Vergassola. Veneto autonomo? Se ne parlerà con Flavio Tosi, sindaco della Città di Verona, ospite in studio a Night Tabloid."



"Si rinnova il consueto appuntamento col Fact Checking di Rai2, per verificare fatti, numeri e dichiarazioni in un format nuovo ed efficace che questa settimana mette al centro dell'indagine le bufale delle scie chimiche" viene diffuso in ultimo.