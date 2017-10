Night Tabloid: con Luca Cordero di Montezemolo innovazione e trasporti

Night Tabloid, in onda lunedì 23 ottobre su Rai2.

"Night Tabloid, il programma di informazione ed approfondimento condotto da Annalisa Bruchi, torna lunedì 23 ottobre alle 23.35 su Rai2 con tanti servizi, contributi fotografici per aggiungere emozione all'analisi della realtà, i commenti di Aldo Cazzullo e Mario Sechi e l'ironia graffiante di Dario Vergassola. Con Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ntv, ospite in studio di Annalisa Bruchi, Night Tabloid affronterà il tema della mobilità e dei trasporti, con un focus sui nuovi investimenti in fatto di innovazione ed eco-sostenibilità" viene scritto in una nota della tv di Stato.



La Rai comunica infine: "Protagonisti della pagina politica, invece, saranno Barbara Lezzi, senatrice M5s e Massimiliano Fedriga, capogruppo della Lega Nord alla Camera. Come stanno davvero le nostre banche? Night Tabloid proverà a raccontare l'economia reale del Paese e i numeri della ripresa. Le tasse, poi, saranno l'oggetto dell'indagine del 'Fact Checking', per sfatare impressioni e luoghi comuni, verificare dichiarazioni e 'dare i numeri'. Ci sarà, in chusura, spazio per il commento e l'analisi dei risultati del Referendum in Veneto e Lombardia, passaggio sullo stato della Legge elettorale, ed infine per il racconto di una storia incredibile di legittima difesa. Per le interazioni in tempo reale Night Tabolid è anche su Twitter (@Night_Tabloid)."