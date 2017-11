Nemo - nessuno escluso: reportage dal Messico violento

In studio Mia Ceran e Sergio Castellitto, in onda giovedì 2 novembre su Rai2.

"Un reportage dal Messico violento, le storie di alcuni ragazzi giovanissimi che non si riconoscono nel proprio genere di nascita e il racconto della giornata di una coppia di eroinomani. Sono gli argomenti principali di 'Nemo - nessuno escluso', che torna giovedì 2 novembre alle ore 21.20 su Rai2" riportano in un comunicato dalla tv di Stato.



"Gli ospiti sul divano sono l'attore Sergio Castellitto e la giornalista Mia Ceran. Tra gli altri temi in sommario: è possibile che nel 2017 un ventenne scelga di fare l'allevatore di mucche? L'inviato Daniele Piervincenzi racconta la storia del giovane Vincent che partecipa con le sue vacche alla 'battaglia delle regine', una storica competizione tra bovini che appassiona l'intera Val D'Aosta" prosegue la Rai.



Viene evidenziato dunque: "Enrico Lucci, invece, rivive il tormentato weekend del Partito Democratico, tra gli esponenti e i militanti che hanno preso parte alla conferenza programmatica di Portici, mentre l'inviata Antonella Spinelli va alla scoperta della disforia di genere, seguendo le storie di alcuni ragazzi che non si riconoscevano nel proprio genere di nascita e hanno deciso di intraprendere le cure ormonali per cambiare sesso."



"Per approfondire il tema sale sul palco la scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. A seguire un reportage dal Messico - si puntualizza in ultimo -, con uno spaccato della vita in uno dei paesi più violenti al mondo, tra mercato della droga e criminalità. Sul palco, a parlare del Centro America, lo scrittore Marco Cubeddu. Obiettivo anche sul mondo della dipendenza da videogiochi, con la storia di un ragazzo che è arrivato a ritirarsi dalla vita sociale per giocare anche 30 ore di seguito. Sul palco, il regista e scrittore Federico Moccia parla della dipendenza da smartphone. L'inviato Marco Maisano, invece, è a Mestre, diventata negli ultimi tempi un centro dello spaccio dell'eroina, per seguire la vita di una coppia di amanti uniti anche dalla dipendenza dall'eroina. Sul palco Eleonora Giorgi porta la sua testimonianza sul tema, raccontando come sia riuscita a uscire dal tunnel della dipendenza."