Nemo indaga su caso Alex Schwazer e sul coltan in Congo

'Nemo - nessuno escluso' in onda giovedì 25 maggio su Rai2.

"Le miniere di coltan in Congo, i carri funebri, i sikh e la Russia di Putin: tanti gli ospiti e i temi da affrontare nella ventunesima puntata di 'Nemo - nessuno escluso' in onda giovedì 25 maggio dalle 21.20 su Rai2, il programma condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini con i commenti degli ospiti, il filosofo Diego Fusaro, la scrittrice Elena Stancanelli e, sul divano in studio, l'attrice Chiara Francini e il giornalista Peter Gomez" espone in una nota la tv di Stato.



"Sul palco di Nemo sale l'astrofisico Luca Perri e Yuri Guaiana - viene comunicato in conclusione -, attivista gay e blogger, arrestato in Russia per aver depositato delle firme a favore dei diritti degli omosessuali. A seguire, tante storie dall'estero, con il reportage di Valentina Petrini dalla 'Russia di Putin' e un racconto dal Congo sulle miniere di coltan, il minerale di cui sono fatte tutte le batterie dei nostri dispositivi elettronici, dagli smartphone ai pc. Un'inchiesta di Emanuele Piano ricostruirà la vicenda del marciatore Alex Schwazer, campione olimpico squalificato per doping che, dopo aver pagato la sua pena e aver ripreso a gareggiare, è stato nuovamente sospeso perché trovato positivo al testosterone. Enrico Lucci racconta la passione di un uomo per i carri funebri; sale sul palco Pinuccio Lovero, becchino 'per passione' che a 40 anni ha realizzato il sogno di diventare il custode del cimitero del suo paese. In compagnia del duo di youtuber 'The Show', viaggio nelle campagne sarde devastate dalle cornacchie. E ancora, il divario economico tra Nord e Sud, la rinascita culturale di Milano e il focus sulla comunità sikh, che concorre alla sopravvivenza di alcune tradizioni alimentari italiane. Elena Stancanelli parla di quando l'amore diventa doloroso, in uscita da un servizio di Laura Bonasera sui festini 'chem sex'."