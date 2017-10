Nemo, da Seregno a Manila: ospiti Lino Banfi e Giulia Innocenzi

'Nemo - nessuno escluso', in onda giovedì 19 ottobre su Rai2.

"Seregno, dove il sindaco è stato appena arrestato per 'ndrangheta, e le favelas di Manila, tra mangiatori di cani, combattimenti di galli e riti funebri tradizionali, sono tra i luoghi al centro del racconto della quarta puntata di 'Nemo - nessuno escluso', che torna giovedì 19 ottobre, alle 21.20, su Rai2, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini, con Lino Banfi e Giulia Innocenzi ospiti in studio" illustra in una nota la tv di Stato.



Dalla Rai si evidenzia: "Valentina Petrini ha incontrato Alex Pineschi, un italiano che addestra i peshmerga e che ha combattuto al fronte contro l'Isis nel Kurdistan iracheno. Sale sul palco di Nemo, Karim Franceschi, appena rientrato da Raqqa, che proprio in questi giorni è stata liberata dalla morsa dello stato islamico. Tanti i servizi proposti: Edoardo Anselmi e David Chierchini condurranno i telespettatori nell'estremo sud, a Scilla, a conoscere una famiglia di pescatori di pesce spada. Laura Bonasera racconta invece, dall'interno, la comunità religiosa dei testimoni di Geova. Sul palco di Nemo anche Roberto Giacobbo, che descrive le diverse versioni del paradiso secondo le religioni ed i luoghi del mondo."



"L'intervista che Piero Villaggio, figlio di Paolo, ha realizzato a suo padre ripercorrendone la carriera e ricordando la sua infanzia, sarà l'occasione per ascoltare la testimonianza dell'attrice Milena Vukotic che parlerà del suo rapporto con il grande 'Fantozzi'. Con Martina Dell'Ombra si parteciperà a una serata speciale a Roma, la 'festa del lato b', mentre Selenia Orzella svelerà il mondo degli appassionati di shibari, una pratica giapponese simile al bondage che consiste nel legare il partner" si prosegue.



Viene comunicato infine: "Spetta al monologo di Elena Stancanelli accendere i riflettori sull'amore connesso, ovvero l'intimità ai tempi della tecnologia. Enrico Lucci esplorerà invece il mondo dello 'Yoga della risata', dove la pratica per il benessere del corpo e della mente viene affiancata agli effetti positivi della risata, anche indotta. La diretta è anche social: #NemoRai2, @NemoRai2 su Twitter; Facebook Nemo-nessuno escluso e Instagram @nemorai2. Il programma è visibile in diretta streaming sul sito di Raiplay.it. Nemo-Nessuno escluso è una produzione Rai con FremantleMedia."