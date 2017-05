Nemo approda in Libia a caccia dei migranti "nessuno escluso" in Italia

Claudia Gerini ed Andrea Vianello ospiti di 'Nemo - nessuno escluso', in onda giovedì 11 maggio su Rai2.

"Star Wars, Libia, la nobiltà oggi e il mondo animale. Sono alcuni dei temi centrali della ventesima puntata di 'Nemo - nessuno escluso', in onda giovedì 11 maggio dalle 21,20 su Rai2 condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini e con i commenti degli ospiti in studio seduti sul divano per tutta la puntata, l'attrice Claudia Gerini e il giornalista Andrea Vianello" viene spiegato in una nota della tv di Stato.



"Dopo un incontro ravvicinato con gli appassionati di Star Wars, il servizio sulla situazione nelle campagne di Pomezia dopo il rogo, con il commento in studio dall'attore romano Max Paiella. La trasmissione si sposterà poi in Libia, per raccontare con un reportage le partenze dei molti migranti che raggiungono le coste italiane" prosegue la Rai.



"Interviene Loris De Filippi, presidente di Medici Senza Frontiere Italia. Matteo Salvini intervista Matteo Salvini con l'imitatore Ubaldo Pantani che sale sul palco di Nemo per raccontare come ci si sente a mettersi continuamente nei panni degli altri. Selenia Orzella si è immersa per il programma nel mondo della nobiltà italiana per capire cosa significa essere nobile al giorno d'oggi. Risponde Barù Gaetani, volto televisivo e nipote di Costantino della Gherardesca" si continua.



Si illustra in ultimo: "Due i servizi dedicati al regno animale: Enrico Lucci ha trascorso il primo maggio a un evento per soli cani, riuniti per festeggiare la festa dei lavoratori, mentre Daniele Piervincenzi, andando alla ricerca del pesce siluro, traccia un ritratto delle persone che vivono sulle sponde del Tevere, con il commento dal palco dell'attore romano 'Er Patata'."