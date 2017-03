Nemo - Nessuno escluso, neanche gli alieni di Trappist

Nuovo appuntamento con 'Nemo-Nessuno escluso', in onda giovedì 2 marzo su Rai2.

"In compagnia di Enrico Lucci e Valentina Petrini, si rinnova l'appuntamento con 'Nemo-Nessuno escluso', per raccontare la realtà senza filtri e dare la parola ai protagonisti dell'attualità, in onda domani, giovedì 2 marzo alle 21,20 su Rai2" viene riportato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai rende noto: "Ad accompagnare il viaggio di Nemo, il giornalista Riccardo Iacona, la conduttrice Andrea Delogu e una novità: il duo di youtuber TheShow, vincitori dell'ultima edizione di Pechino Express, che debuttano come inviati del programma. Il duo composto da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace hanno trascorso qualche giorno con gli anziani di un ospizio. Tanti i temi al centro della nuova puntata."



"Dopo la scoperta del sistema solare Trappist abbiamo domandato ad alcuni 'testimoni': ma gli alieni esistono veramente? Salirà poi sul palco un alieno in carne ossa - si osserva quindi -, ma della politica, il sindaco di Messina Renato Accorinti che parlerà dell'importanza della 'democrazia dal basso' per cambiare le città."



Si sottolinea inoltre: "La sanità pubblica, sulle prime pagine negli ultimi giorni per la maxi inchiesta sui furbetti del cartellino dell'ospedale di Loreto Mare di Napoli, al centro di Nemo. Con l'intervista integrale ed esclusiva di Nello Trocchia al 'medico tennista' Tommaso Ricozzi, pochi giorni prima del blitz dei Carabinieri."



Si precisa dunque: "Della sanità pubblica racconteremo anche un altro spaccato, quello del pronto soccorso: Nemo visita, con telecamera nascosta, alcuni noti ospedali di Torino dove i pazienti vengono lasciati in corridoio e la mancanza di barelle costringe le ambulanze a stare ferme."



"Con il commento di Alan Friedman per un confronto con la realtà americana prima e dopo l'Obamacare. Enrico Lucci vola in Albania sulle tracce delle famiglie più ricche del paese e ne approfitta per andare ospite nel principale telegiornale di Tirana. Sul palco di Nemo anche Ilaria Cucchi - si conclude infine -, per commentare l'intervista al supertestimone del caso Cucchi, il carabiniere Riccardo Casamassima.