Nel Night Tabloid Salvini e Toti svelano come sognano il centrodestra

"Giovedì 2 febbraio alle 23.20 su Rai2, si rinnova l'appuntamento con Night Tabloid, il rotocalco condotto da Annalisa Bruchi per un punto di vista sempre originale e trasversale sui principali fatti della settimana" illustra in un comunicato la tv di Stato.



La Rai spiega quindi: "Con i commenti di Aldo Cazzullo, l'Oracolo di Mario Sechi e l'ironia dissacrante di Dario Vergassola. Filo conduttore della puntata, viaggio nel mondo della destra; le possibili alleanze, la scelta del leader, i nuovi scenari, il rapporto con l'Europa. Se ne parlerà con il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini e con il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, ospiti in studio di Annalisa Bruchi."



"Ed ancora, manovra, disoccupazione, crisi economica ed emergenze: possiamo davvero permetterci di andare a votare? Poi voliamo in America: con Luca Rosini per le storie dei terroristi americani e il provvedimento anti immigrati di Donald Trump" si prosegue.



"Appuntamento con il Fact Checking di Rai2 che verifica fatti - viene diffuso in conclusione -, numeri e dichiarazioni in un format originale ed efficace. Al centro dell'indagine questa settimana, l'Euro. La diretta di Night Tabloid è anche social: su Facebook, @nightTabloid e Twitter, @night_tabloid."