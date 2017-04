Maurizio Landini contro Elsa Fornero: solo a Night tabloid, Rai2

Nuovo appuntamento con 'Night tabloid', in onda giovedì 6 aprile su Rai2.

"Economia, politica e sicurezza nel nuovo appuntamento con 'Night tabloid', il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi in onda giovedì 6 aprile alle 23.20 su Rai2. In apertura l'intervista al Segretario generale della Fiom-Cgil Maurizio Landini, ospite in studio, e a Elsa Fornero, economista ed ex ministro del Lavoro, in collegamento, su lavoro, futuro, manovra e Def" riporta in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai si descrive: "A seguire, l'incontro con il Governatore della Liguria, Giovanni Toti: un dialogo a tutto campo su politica e sicurezza, con i commenti di Aldo Cazzullo, 'l'Oracolo' di Mario Sechi e l'ironia di Dario Vergassola."



"Non mancherà poi il consueto appuntamento con il 'Fact Checking' di Rai2 - si comunica infine -, per verificare numeri e dichiarazioni: il tema di questa settimana sono le pensioni degli immigrati."