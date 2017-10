Matteo Salvini contro Maurizio Landini nel Night Tabloid su Rai2

Night Tabloid, in onda lunedì 16 ottobre su Rai2.

"Night Tabloid, il programma di informazione ed approfondimento condotto da Annalisa Bruchi, torna lunedì 16 ottobre alle 23.40 su Rai2 con servizi, contributi fotografici per aggiungere emozione all'analisi della realtà ed i commenti di Aldo Cazzullo, Mario Sechi e Dario Vergassola" viene riportato in una nota dalla tv di Stato.



La Rai specifica quindi: "Saranno ospitati Matteo Salvini, Segretario della Lega Nord, Maurizio Landini, Segretario confederale della Cgil e Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera. Lavoro, pensioni e varo della legge di bilancio, la 'nuova' manovra per il 2018, tra i temi al centro del dibattito in studio. Si parlerà di referendum, Lombardia e Veneto ormai alle porte, di legge elettorale e di lavoro, con un focus sulle aziende straniere che prima 'ci comprano' e dopo ci vendono. Il racconto dei lavoratori licenziati di Volpiano."



"La copertina della settimana è affidata al grido di dolore e indignazione di Maurizio Campagna, fratello di Andrea, l'agente della Digos ucciso dai Pac nel 1979 a Milano per cui è stato condannato all'ergastolo l'ex terrorista Cesare Battisti" si prosegue.



"Ed ancora, l'evasione fiscale in Sicilia e gli scambi clientelari: un caso da 25 miliardi di euro di tasse non riscosse, in dieci anni. Intervista ad Antonio Fiumefreddo, ex amministratore unico di Riscossione Sicilia, dimessosi denunciando l'impossibilità di cambiare le cose. Al centro del nostro Fact Checking, per sfatare impressioni e luoghi comuni, verificare e 'dare i numeri', le pensioni" si illustra infine.