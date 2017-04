Matteo Renzi e Maurizio Gasparri a confronto a Night Tabloid

Docus su lavoro e crescita con Renzi e Gasparri a Night Tabloid, in onda giovedì 20 aprile su Rai2.

"Nuovo appuntamento con 'Night Tabloid', il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi in onda giovedì 20 aprile dalle 23.20 su Rai2. Di lavoro e crescita, del PD a pochi giorni dal voto e di politica estera si parlerà con gli ospiti in studio, Matteo Renzi e Maurizio Gasparri" infomano in una nota dalla tv di Stato.



Viene precisato: "Focus sul voto francese con il servizio di Luca Rosini, spunto per discutere dei nuovi scenari europei in vista delle elezioni in Inghilterra e Germania. Nel servizio di Silvia Bacci, l'ultima battaglia degli operai dell'acciaieria Ex Lucchini di Piombino per salvare la fabbrica. Con i commenti di Aldo Cazzullo, le domande di Dario Vergassola, L'oracolo di Mario Sechi e La ciliegina sulla torta di Claudio Cerasa."



"Appuntamento con il Fact Checking di Rai2 per verificare numeri e dichiarazioni con un format nuovo ed efficace; questa settimana al centro dell'indagine di Davide De Luca, la crescita" si espone in ultimo.