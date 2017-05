Lorenzin parla di vaccini a Night Tabloid: poi giovani e droghe

Night Tabloid, in onda giovedì 11 maggio su Rai2.

"Nuovo appuntamento con Night Tabloid, il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi, in onda giovedì 11 maggio alle 23.20 su Rai2" si rende noto dalla tv di Stato.



"Ospite in studio il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Si parlerà di vaccini - spiega quindi la Rai -, di giovani e droghe sintetiche con il servizio di Maila Paone. Anche Danilo Toninelli, esponente del MoVimento 5 Stelle e membro della commissione Affari costituzionali, sarà ospite di Annalisa Bruchi. Al centro della nuova puntata, il caos rifiuti a Roma ed i sexting ricatti. Con i commenti di Aldo Cazzullo, Mario Sechi con il suo Oracolo, La Ciliegina di Claudio Cerasa e le domande impertinenti di Dario Vergassola."



"Si rinnova il consueto appuntamento con Davide De Luca e il Fact Checking di Rai2 - si segnala in ultimo -, per verificare fatti, numeri e dichiarazioni in un format nuovo ed efficace. Questa settimana i vaccini saranno l'argomento al centro dell'indagine."