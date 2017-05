Le Verità nascoste sul sequestro di Aldo Moro: il Dossier del Tg2

Tg2 Dossier, in onda sabato 13 maggio su Rai2.

"Chi ha rapito e ucciso Aldo Moro, il Presidente della Democrazia Cristiana trovato cadavere il 9 maggio 1978 nel cuore di Roma, tra la sede del Partito Comunista e quella della DC? Quale è stato veramente il covo dove Moro è stato tenuto prigioniero per 55 giorni? E chi erano gli uomini che lo hanno assassinato a colpi di mitra e poi caricato sull'auto rossa abbandonata in via Caetani? Sono passati 39 anni, cinque processi e due Commissioni d'inchiesta e ancora la verità non è stata scritta una volta per tutte" viene rivelato in un comunicato della Rai.



Dalla tv di Stato riferiscono infine: "Perché l'unico brigatista mai arrestato, Alessio Casimirri, fu fatto scappare con sua moglie all'indomani del sequestro e solo due anni fa, per la prima volta, il Governo italiano ne ha chiesto l'estradizione al Nicaragua dove il terrorista vive da decenni, indisturbato latitante? Se lo chiedono gli uomini che hanno indagato e ancora indagano sul rapimento. E poi, dove sono finiti i documenti originali degli interrogatori cui fu sottoposto Moro durante la prigionia? E infine, perché i brigatisti condannati per il rapimento non hanno mai risposto a queste domande? 'Verità nascoste', il reportage di Tg2 Dossier in onda sabato 13 maggio alle 23.50 su Rai2, è la ricostruzione, sconvolgente, del delitto politico che ha segnato per sempre la storia del nostro paese."