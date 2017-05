Lando Buzzanca ed i Two Twins tra gli ultimi "Sbandati" di Rai2

Ultimo appuntamento con Sbandati, in onda mercoledì 17 maggio su Rai2.

"Gigi e Ross, salutano il pubblico di 'Sbandati' - in onda mercoledì 17 maggio alle 23.10 in diretta su Rai2 - nell'ultimo appuntamento con questo format di successo che spesso ha portato sul piccolo schermo personaggi che mai si erano avvicinati a questo mondo" illustra in una nota la tv di Stato.



Viene precisato: "Ospite della puntata Lando Buzzanca che, oltre a presentare il suo nuovo programma 'Non è mai troppo tardi' - in onda su Rai2 il 22 maggio in prima serata - movimenta la serata a modo suo. Dietro al banco di Gigi e Ross, inoltre, arrivano due uomini identici, sia nell'aspetto fisico che nel look: Fabrizio e Valerio Salvatori meglio conosciuti come i Two Twins, noti al grande pubblico per aver fatto parte del programma 'Avanti un altro'."



Si fa sapere in conclusione: "A salutare il pubblico anche il gruppo dei Panelist, per l'occasione nella formazione classica: Ildo Damiano, Giulia Salemi, Velia Lalli, Il Pancio, Antonello Di Sarno, Filippo Giardina e Fabio De Vivo a cui si aggiunge il conduttore radiofonico Pippo Pelo. Sono loro a commentare la programmazione della settimana tra programmi televisivi, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web."