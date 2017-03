La Porta Rossa si apre per la punultima volta

Nuovo episodio de 'La Porta Rossa', in onda mercoledì 15 marzo su Rai2.

"Penultimo appuntamento in prima visione assoluta con la serie 'La porta class="red">rossa' - si illustra in una nota dalla tv di Stato -, la serie con Lino Guanciale e Gabriella Pession in onda con due episodi mercoledì 15 marzo alle 21.15 su Rai2."



"Dopo avere salvato Anna, minacciata da Lorenzi, Cagliostro realizza che il collega è la talpa, ma non il suo assassino. L'uomo che ha ucciso Cagliostro è in circolazione e Anna ancora in pericolo. Trovata e interrogata Helena, l'informatrice di Cagliostro, Anna scopre che è stata lei a fornirgli la dritta sul Messicano il giorno in cui è morto" prosegue la Rai.



"Questa rivelazione permette ad Anna di ritrovare la fiducia nell'uomo che ha sempre amato e in virtù di questo sentimento incomincia a percepire sempre di più la presenza di suo marito accanto a lei" si continua.



Si riferisce quindi: "Infine, Vanessa viene messa in guardia da sua madre sui pericoli del rapporto con i morti: spesso possono mettere in pericolo chi li vede. Anna riprende l'indagine sul traffico di Red e su Ambra Raspadori, la ragazza morta per overdose, anche grazie agli indizi che Vanessa le recapita di nascosto. I metodi che Anna segue non sono propriamente rispettosi delle regole, ma molto più simili a quelli che aveva sempre usato suo marito. Questo modo di operare manda Piras su tutte le furie. Nella sua indagine non autorizzata, Anna si fa aiutare da Stella e da Paoletto, che scoprono una nuova complicità, non solo professionale."



Si rende noto infine: "Vanessa, lasciata da Filip e arrabbiata con Cagliostro che l'ha 'usata' per raggiungere i suoi fini, si riavvicina a Raffaele, senza sapere che il ragazzo sta nascondendo qualcosa di grave e pericoloso."