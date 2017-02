La Porta Rossa ma noir: con Gabriella Pession e Lino Guanciale

Al via dal 22 febbraio la fiction noir 'La Porta Rossa', su Rai2.

"Sei prime serate all'insegna dell'adrenalina e del 'noir'. Ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi la serie racconta il percorso investigativo difficile e 'straordinario' del commissario Leonardo Cagliostro per scoprire il proprio assassino" rivela in una nota la Rai.



"Colpito mortalmente alle spalle durante un'operazione anticrimine, infatti, Cagliostro è presente a se stesso, ma capisce subito di ritrovarsi ad 'esistere' in una nuova condizione. Non può oltrepassare quella strana porta rossa comparsa subito dopo il suo decesso. È chiaro, lo condurrebbe nell'aldilà e lui invece ha ancora un importante compito da portare a termine prima di lasciare definitivamente questo mondo e la sua amata Anna" prosegue la tv di Stato.



Viene segnalato inoltre: "Gabriella Pession e Lino Guanciale sono i protagonisti di una storia appassionante e mozzafiato che miscela il reale con il trascendentale, un giallo dalle sfumature oscure che induce a riflettere a tutto campo, partendo proprio dai rimpianti, sul senso della vita e la prospettiva della morte."



Si illustra in conclusione: "'La Porta Rossa' è una coproduzione Rai Fiction - Velafilm, per la regia di Carmine Elia, in onda dal 22 febbraio in prima serata su Rai2."