La Festa del cinema di Roma è Stracult Live Show, su Rai2

In onda giovedì 2 novembre su Rai2.

"I film, i protagonisti e i retroscena della Festa del cinema di Roma sono al centro di 'Stracult Live Show' in onda giovedì 2 novembre alle 23.50, su Rai2 Piera Detassis Presidente della Fondazione Cinema per Roma sarà tra gli ospiti di Marco Giusti, Andrea Delogu e Fabrizio Biggio per raccontare di tutto e di più sull'importante rassegna cinematografica" espone in un comunicato la tv di Stato.



La Rai prosegue infine: "Con il regista Cosimo Messeri si parlerà, poi, della sua opera prima 'Metti una notte', presentato nella sezione 'Alice nella città'. Tra i contributi speciali dedicati al festival, l'intervista dei The Pills al padre di 'Mazinga Z', il celebre autore di manga Go Nagai. Tra gli ospiti anche Flavio Bucci, protagonista di 'Ligabue', di La proprietà non è più un furto e molti altri film e Rosa Fumetto, la più celebre ballerina del Crazy Horse, lo storico locale parigino di cabaret. Spazio anche al Festival del Fumetto di Lucca, mentre il pubblico potrà intervenire con domande e commenti telefonando a GMax, al numero 800-050-709."