L'ispettore Coliandro infiltrato in una squadra di super poliziotti

In onda venerdì 27 ottobre su Rai2.

"Venerdì 27 ottobre alle 21.20 Rai2 trasmette in prima visione un nuovo appuntamento con 'L'ispettore Coliandro'. L'Ispettore Capo Vittoria Martello chiede che Coliandro entri nel Team - viene diffuso in una nota della tv di Stato -, una specie di squadra d'assalto di superpoliziotti promossa dal nuovo questore."



"Coliandro è entusiasta, mentre Gamberini e colleghi non sono dello stesso avviso. Ben presto verranno a galla i metodi violenti del Team che non è altro che una nuova gang pronta a tutto pur di fare i propri interessi. Solo Coliandro sembra non accorgersene...". evidenzia in conclusione la Rai.