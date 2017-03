L'amore ai tempi del web: dai 20 ai 70 anni basta un click

A Tg2 Dossier focus su 'L'amore ai tempi del web', in onda sabato 18 marzo su Rai2.

"'L'amore ai tempi del web' è il titolo della puntata di Tg2 Dossier, in onda sabato 18 marzo alle 23.45 su Rai2. - viene annunciato in una nota - Quanti italiani e italiane non hanno mai cliccato su una agenzia di dating, quelle per gli incontri, gli appuntamenti, la ricerca del partner ideale. Ormai pochissimi. Incontrarsi via web, dai venti a settant'anni, sembra una pratica accettata e condivisa. Scegliere compagnia per una serata o cercare l'amore duraturo. Tutto si può fare dalla scrivania di casa, basta sapersi muovere. Le storie, i racconti, le opinioni dei protagonisti giovani e meno giovani del nuovo modo di incontrarsi".