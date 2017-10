L'affaire Weinstein è da "Sbandati", su Rai2

Sbandati, in onda martedì 17 ottobre su Rai2.

"Sanremo, Grande Fratello Vip, X Factor e l'affaire Weinstein saranno alcuni degli argomenti al centro dell'analisi ironica e pungente di 'Sbandati', l'allegro show di Rai2 condotto da Gigi e Ross. Nella prossima puntata, in onda martedì 17 ottobre alle 23,30, a commentare l'attualità televisiva e non solo, ci saranno i panelist Velia Lalli, Il Pancio, Daniela Collu, Giulia Salemi, Matteo Bordone, e la new entry Fabio Alisei, deejay e speaker radiofonico. Allo sgabello, tornerà il 'professore' comico Enzo Fischetti, mentre Alessandro Di Sarno sarà in collegamento da Milano. Sbandati è prodotto da Rai2 in collaborazione con Nonpanic" viene illustrato in un comunicato dalla tv di Stato.