L'After Party di Stasera Casa Mika

"Una raccolta dei momenti più belli di Stasera Casa Mika con alcuni segmenti inediti 'fuori onda', un vero After Party, sulle emozioni della grande festa che è stata la trasmissione, in onda martedì 3 gennaio alle 21.20 su Rai2. Dopo la sigla 'Boum Boum Boum', si rivedranno le esibizioni di Mika fra cui 'Grace Kelly', 'Good Guys', 'Over My Shoulder' e 'Hurts', le gag più divertenti con Virginia Raffaele, il duetto di Mika con Giorgia in 'You've Got A Friend', le situazioni vissute da Mika sul Taxi nelle varie città italiane, il duetto con Eros Ramazzotti in 'Ci Parliamo Da Grandi ', il duetto con Chiara Galiazzo in 'Stardust', e quello con Emma Marrone in 'Domani È Un Altro Giorno, Si Vedrà'" scrivono in un comunicato dalla tv di Stato.



"Gli ospiti più acclamati tra cui la star Monica Bellucci, Sting con la sua musica evergreen ed il suo brano più cantato al mondo 'I'm an englishman in New York' e poi 'I Can't Stop Thinking About You'. Il ricordo che ha legato Mika allo scrittore Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura, il momento swing con Renzo Arbore e Pif, il duetto con Malika Ayane in 'Io Che Non Vivo' Infine la straordinaria performance di 'Kylie Minogue' con 'Can't Get You Out Of My Head' e il racconto dell'amicizia che la lega da anni con Mika, nata con un pranzo al ragù preparato dalla mamma" comunica in conclusione la Rai.