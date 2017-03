Il riscatto dal carcere è "Sulla Via di Damasco"

Nuovo appuntamento 'Sulla Via di Damasco', in onda sabato 18 marzo su Rai2.

"Il prossimo appuntamento di 'Sulla via di Damasco', programma di mons. Giovanni D'Ercole e Vito Sidoti, sarà un viaggio nelle carceri tra riscatti possibili, cambiamenti e aneliti al perdono. 'Oltre le sbarre' è il titolo della puntata, in onda sabato 18 marzo su Rai2 alle 7.45. Frammenti di vita dal carcere dell'Ucciardone a Palermo con alcuni detenuti che racconteranno la loro partita della speranza sulle macerie degli errori compiuti, scontando la pena più grave della segregazione" spiega in un comunicato la tv di Stato.



"Seguirà la rivelazione della fede e il pentimento nella forma propiziata dalle parole e dai gesti di alcuni 'angeli custodi' incontrati tra i corridoi del carcere: il direttore Rita Barbera, il cappellano, Fra Carmelo Saia, una volontaria, Maria Grazia Trapani, che riaccenderanno in loro la voglia di vivere e la consapevolezza del proprio valore" prosegue la Rai.



"Nel luogo della privazione di sé, la testimonianza di come la Misericordia di Dio oltrepassi qualsiasi barriera e cambi significativamente la vita di chi, dopo aver riconosciuto i suoi debiti, invoca il perdono di Dio-Padre dopo il verdetto dei tribunali. Una parte della puntata sarà dedicata ad un rivoluzionario sistema di amministrazione penitenziaria dei centri APAC (Associazione di Protezione e Assistenza ai Condannati), in Brasile, dove non esistono guardie armate e catenacci, ed i giudici consegnano le chiavi delle celle agli stessi detenuti. Per i fondatori, oltre le sbarre c'è l'uomo, c'è Cristo; il reato resta fuori. Lo racconta un ex detenuto brasiliano che ha trascorso la sua reclusione proprio in una di quelle carceri, a bassa vigilanza, con un percorso di recupero sulla capacità dell'uomo di riconoscere e distinguere sia il bene che la verità" si osserva infine.