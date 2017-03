Il prezzo della giustizia ha il Blue Bloods, in prima tv su Rai2

Nuovo episodio con di 'Blue Bloods', in onda venerdì 24 marzo su Rai2.

"Venerdì 24 marzo alle 23.15 Rai2 trasmette un nuovo episodio in prima visione assoluta della serie 'Blue Bloods' - rivela in una nota la tv di Stato -, con Tom Selleck e Donnie Wahlberg, dal titolo 'Il prezzo della giustizia'."



"Emily, una giovane donna, subisce una violenza. Baez tenta di convincerla a testimoniare, ma Emily ha paura di essere trascinata nel fango al processo. Intanto Jamie e Eddie controllano una strada in cui viene girato un poliziesco poco realistico e riescono a dare qualche suggerimento alla troupe" prosegue in conclusione la Rai.