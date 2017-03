Il clima che verrà: speciale 'Tg2 Dossier'

'Tg2 Dossier', in onda sabato 4 marzo su Rai2.

"Puntata di 'Tg2 Dossier' dal titolo 'Il clima che verrà' quella di sabato 4 marzo - si fa sapere in un comunicato dalla tv di Stato -, alle 23.05, su Rai2, dedicata ai contraccolpi climatici che stanno cambiando i connotati del pianeta Terra. Non è la prima volta nella storia del nostro pianeta che i poli si sciolgono, le acque degli oceani salgono e gli eventi climatici estremi si susseguono."



"Oggi però gli scienziati sono in grado di studiare quello che sta succedendo e fare previsioni. Quanto incide l'inquinamento sul riscaldamento del clima, e quanto l'urbanizzazione incontrollata? E quali conseguenze ci saranno per la nostra terra se gli Stati non saranno capaci di correre ai ripari? Lo spiegano i satelliti che fotografano da chilometri di distanza il restringimento dei ghiacci polari e delle nevi che sembravano eterne sulle montagne più alte del mondo" prosegue la Rai.



"E lo dicono gli studiosi che misurano con i carotaggi gli strati ghiacciati formatisi nel corso dei millenni e oggi a rischio. L'innalzamento delle temperature coi suoi contraccolpi climatici si ripercuote sulle riserve d'acqua e sull'agricoltura. I produttori corrono ai riparti e si adeguano. Anche in Italia si coltivano frutti tropicali. Gli allevamenti di pesce soffrono il caldo e devono essere adeguati" si espone in ultimo.