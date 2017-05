Il Viaggio nell'Italia del Giro fa tappa a Forlì e Reggio Emilia

'Viaggio nell'Italia del Giro', in onda mercoledì 17 maggio su Rai2.

"Lunga tappa tra la Romagna e l'Emilia, con sconfinamento in Toscana. La percorre Edoardo Camurri nel suo 'Viaggio nell'Italia del Giro', il programma di Rai Cultura, in onda mercoledì 17 maggio alle 18.55 su Rai2, alle 22.10 su Rai Storia, e in replica il giorno successivo alle 11.00 su Rai Sport" infomano in una nota dalla tv di Stato.



"Ercole Baldini, il leggendario 'treno di Forlì' ci aspetta nella piazza centrale della città per un racconto bello e divertente dei suoi anni da campionissimo. A Faenza Maurizio Maggiani, scrittore ligure, tesse un elogio della terra romagnola in cui vive da anni. A Brisighella Camurri incontra le ricamatrici del paese, a Marradi segue le tracce del poeta Dino Campana, a Sasso Marconi dialoga con una giovane e premiata chef. A Reggio Emilia, capitale della scuola primaria italiana, la parola va al maestro Giuseppe Caliceti, all'avvocato dei poveri Alfredo Gianolio. Spazio, infine, agli animali inventati nelle opere dei ragazzi dell'Atelier dell'Errore" viene esposto in conclusione.