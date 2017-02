Il Night Tabloid di Michele Emiliano e del M5S

Nuovo appuntamento con Night Tabloid, giovedì 16 febbraio su Rai2.

"Domani, giovedì 16 febbraio alle ore 23.10 su Rai2, si rinnova l'appuntamento con Night Tabloid, il programma di attualità condotto da Annalisa Bruchi con i commenti di Aldo Cazzullo, l'Oracolo di Mario Sechi e l'ironia dissacrante di Dario Vergassola" si rende noto dalla tv di Stato.



"In programma, nella puntata di questa settimana, la legge elettorale, la scissione, vecchie e nuove alleanze in vista del voto. A due giorni dalla direzione del PD, parla il presidente della Puglia Michele Emiliano, candidato alla segreteria del partito, ospite in studio di Annalisa Bruchi. Poi, nel servizio di Luca Rosini, stati d'animo, rabbia e nuove speranze di Firenze, la pancia del PD. Con Barbara Lezzi, senatrice del MoVimento 5 Stelle, focus su Virginia Raggi, il caso Berdini e lo stato del movimento a livello nazionale. Davvero pronti per andare al voto? A Night Tabloid se ne parla anche con Chiara Appendino, sindaco di Torino, primo cittadino più amato d'Italia. Infine, i vitalizi, al centro del Fact checking di Rai2 che verifica fatti, numeri e dichiarazioni in un format originale ed efficace" viene diffuso in conclusione.