Il Collegio si prepara all'esame di terza media nell'ultima puntata

"Ultima puntata, lunedì 23 gennaio alle 21.20 su Rai2 per il programma rivelazione tra i giovanissimi 'Il Collegio', l'inedito esperimento sociale - prodotto da Magnolia - che mescola i linguaggi dell'observational documentary e del reality show. Dopo la contestatissima espulsione di Dimitri e l'abbandono volontario di Arianna, i 14 ragazzi rimasti a vivere e studiare al Celana di Caprino Bergamasco si preparano ad affrontare la sfida più difficile della loro esperienza: l'esame di terza media del 1960" scrive in un comunicato la tv di Stato.



"Per tutti, però, l'ammissione alla prova finale non è così scontata e la tensione nel gruppo è altissima. Per smorzare l'ansia per l'imminente esame i collegiali potranno contare sulle lezioni di ballo swing e sulla notizia a sorpresa di una festa di fine corsi" prosegue la Rai.



"Ma, dopo gli esami e alla fine di questa esperienza, cosa resterà ai ragazzi del loro viaggio nel 1960? Come di consueto, a scandire questo percorso negli anni '60 ritroviamo la voce narrante di Giancarlo Magalli che, grazie al ricco archivio delle teche Rai, commenterà le immagini dell'epoca" si riferisce in conclusione.