I piani su Alitalia di Luigi Gubitosi a Night Tabloid

Il commissario Alitalia Luigi Gubitosi a Night Tabloid, in onda giovedì 4 maggio su Rai2.

"Nuovo appuntamento con Night Tabloid, il programma di attualità e politica condotto da Annalisa Bruchi, in onda giovedì 4 maggio alle ore 23.20 su Rai2. Alitalia: e adesso? Se ne parlerà con Luigi Gubitosi, appena nominato tra i tre commissari Alitalia, ospite in studio di Annalisa Bruchi" diffonde in un comunicato la tv di Stato.



"Con Dario Franceschini, ministro ai beni e attività culturali e turismo, tanti i temi caldi da approfondire: il turismo e l'ipotesi numero chiuso a Venezia nel servizio di Silvia Bacci, la collaborazione tra pubblico e privati per sostenere il patrimonio artistico nazionale e il caso delle catacombe di San Gennaro a Napoli" prosegue la Rai.



"Con i commenti di Aldo Cazzullo in collegamento dalla Francia - viene illustrato in ultimo -, Mario Sechi con il suo Oracolo, La Ciliegina di Claudio Cerasa e le domande impertinenti di Dario Vergassola. Night Tabloid vola in Francia con Luca Rosini che racconta la crescita del Front National a pochi giorni dal voto per la presidenza. Si rinnova infine il consueto appuntamento col Fact Checking di Rai2, per verificare fatti, numeri e dichiarazioni in un format nuovo ed efficace."