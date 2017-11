I "Signori del vino" arrivano in Liguria

In onda sabato 4 novembre su Rai2.

"Il viaggio di 'Signori del vino' fa tappa in Liguria. Tra mare e monti - viene fatto sapere in una nota della tv di Stato -, scenari mozzafiato e condizioni pedoclimatiche ideali, nella puntata in onda sabato 4 novembre alle 16.25 su Rai2, Marcello Masi e Rocco Tolfa condurranno gli spettatori alla scoperta delle eccellenze enologiche di questo territorio, come il Vermentino, il Pigato, il Rossese e lo Sciacchetrà."



La Rai spiega dunque: "L'uva qui viene rigorosamente raccolta a mano su pendii scoscesi che regalano vini 'eroici' a tutti gli effetti. Paolo Bosoni, produttore racconterà la terra di Luni, zona al confine con la Toscana, vocata soprattutto per il Vermentino, presente qui sin dall'antichità, proprio in quella che i greci chiamavano la città della luna. Si parlerà di Vermentino Bianco, Nero, Massareta, e dello Sciacchetrà, raccontato da Luciano Cappellini."



"Da Levante a Ponente, il viaggio di Masi e Tolfa si soffermerà nella patria del Rossese, sull'antica rotta della via del sale, per scoprire un altro vitigno tipico e simbolo della Liguria, con tutta la sua tipicità raccontata da una Signora del Vino come Chiara Formentini" si prosegue.



Si osserva infine: "La troupe di Rai2 incontrerà poi Filippo Rondelli, che ripercorrerà la storia della viticoltura italiana a partire dell'estremo ponente ligure, dei vini bianchi e dei vermigli: Pigato, Vermentino e soprattutto del 'principe' Rossese di Dolceacqua. Infine il mastro potatore Marco Simonit ci farà conoscere i particolari tipi di allevamento viticolo delle Cinque Terre, unici nel loro genere."