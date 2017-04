Hawaii Five-0: triplo appuntamento in prima visione tv su Rai2

'Hawaii Five-0', in onda su Rai2 lunedì 1 maggio.

"Triplo appuntamento in prima visione assoluta con 'Hawaii Five-0' per il pubblico di Rai2, lunedì 1 maggio. Si comincia alle 21.20 con l'episodio 'Il prezzo della libertà'" espongono in una nota dalla tv di Stato.



"Alex O'Loughlin, Scott Caan e Daniel Dae Kim saranno i protagonisti. Dopo una fuoriuscita di sostanze chimiche nei pressi del carcere di Halawa, i detenuti vengono trasferiti in un'altra struttura. Durante il trasferimento, i mezzi di trasporto vengono assaltati con degli ordigni. Nel caos generale, alcuni pericolosi criminali riescono a fuggire, insieme ad Adam" prosegue la Rai.



Viene illustrato dunque: "In 'Perché il mondo sappia' la task force decide di affidarsi a una vecchia conoscenza, Toast, mago dei computer, per rintracciare il rapitore di una ragazza da parte di un hacker esaltato, e salvare la giovane."



Si evidenzia in conclusione: "A seguire in 'Sogni infranti', la squadra anticrimine indaga sull'omicidio di una ragazza. Presto si imbatte in un uomo che la stava seguendo per proteggerla e che non ci è riuscito."