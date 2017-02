Greta Mancini: le sue coccole sonore tra gli Sbandati di Rai2

La youtuber Greta Mancini a 'Sbandati', in onda martedì 21 febbraio su Rai2.

"Nuovo appuntamento con la squadra di 'Sbandati', il format politicamente scorretto di Rai2 guidato da Gigi e Ross, in programma martedì 21 febbraio in diretta alle 23.05. Saranno l'originale artista della trasformazione Arturo Brachetti e Greta Mancini, la youtuber che spopola in rete con 'Greta di Coccole Sonore', gli ospiti che si metteranno in gioco commentando e analizzando, in maniera leggera e irriverente, il meglio e il peggio della tv" viene illustrato in un comunicato della tv di Stato.



La Rai informa inoltre: "Confermati i panelist Matteo Bordone (giornalista, conduttore radiofonico e blogger italiano), Ildo Damiano (fashion editor più famoso nella moda), Il Pancio (fenomeno del web), Giulia Salemi (modella), Velia Lalli (comica), Filippo Giardina (comico attore) e Alessandro Di Sarno (conduttore), chiamati a giudicare i video più strani e divertenti della settimana appena trascorsa."



"Al tavolo dei panelist anche l'ironia di Claudio Lippi, esperto conoscitore della tv e Don Dino Mazzoli che dopo il successo della scorsa settimana torna a trovarci. In questa puntata di 'Sbandati' ci saranno nuove divertenti rubriche, giudizi frizzanti e satira tagliente con i migliori e i peggiori programmi della settimana, tra televisione, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web. Il programma è realizzato al Centro di Produzione tv Rai di Napoli e prodotto dalla Rai in collaborazione con Nonpanic" si riporta infine.