Greta Mancini e Valentina Romani tra gli Sbandati di Rai2

Nuovo appuntamento con 'Sbandati', in onda martedì 28 febbraio su Rai2.

"Torna sempre più frizzante l'appuntamento con la squadra di 'Sbandati', il format politicamente scorretto di Rai2 guidato da Gigi e Ross, in programma martedì 28 febbraio in diretta alle 23.05. Questa settimana la puntata si tinge di rosa con due donne molto divertenti e amate. L'attrice ventenne rivelazione dell'anno Valentina Romani coprotagoniosta della serie 'La porta rossa', dove interpreta una giovane medium coinvolta in grado di entrare in contatto con un commissario che è stato ammazzato che le chiederà di aiutarlo a scoprire gli assassini" riporta in un comunicato la tv di Stato.



Dalla Rai osservano dunque: "Dopo il successo della puntata scorsa non poteva non tornare Greta Mancini, la youtuber che spopola in rete con 'Greta di Coccole Sonore' e fa cantare tutti i bambini che la adorano. Immancabili i 'cattivelli' panelist Matteo Bordone (giornalista, conduttore radiofonico e blogger italiano), Ildo Damiano (il fashion editor più famoso nella moda), Fabio De Vivo (speaker radiofonico e social media strategist), Il Pancio (fenomeno del web), Giulia Salemi (modella), Velia Lalli (comica) e Filippo Giardina (comico e attore), Alessandro Di Sarno (comico e conduttore), chiamati a giudicare i video più strani e divertenti della settimana appena trascorsa."



"In questa puntata di 'Sbandati' ci saranno nuove divertenti rubriche, giudizi frizzanti e satira tagliente con i migliori e i peggiori programmi della settimana, tra televisione, format internazionali e nuove trasmissioni in arrivo, dai canali nazionali e locali, con un'attenzione particolare ai social e al web" si continua in ultimo.