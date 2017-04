Francesco Facchinetti svela 50 modi per far fuori papà Pooh: sfida in Lapponia

Al via su Rai2 '50 modi per far fuori papà', con protagonisti Francesco Facchinetti e Roby Facchinetti, tastierista e voce dei Pooh: in onda da martedì 25 aprile.

"Martedì 25 aprile alle 21.20 arriva in esclusiva assoluta su Rai2 '50 modi per far fuori papà', il docu-reality prodotto da Rai2 e realizzato da Toro, che racconta il pazzo viaggio a sorpresa che Francesco Facchinetti, cantante, deejay e oggi imprenditore digitale, ha organizzato per suo padre Roby, tastierista e voce dei mitici Pooh, ignaro delle modalità e della meta finale" viene annunciato in una nota.



"Scenario di questa rocambolesca avventura, è la Lapponia con le sue foreste incontaminate, le desolate lande innevate e temperature al limite della sopportazione. - si anticipa - Adattamento italiano del format internazionale '50 Ways to kill your mammy', il programma si apre con una precisa dichiarazione di intenti di Francesco: 'rapire' per qualche giorno suo padre e 'godersi' finalmente insieme il primo viaggio da soli della loro vita".



"Entrambi infatti, raccontano con rimpianto di aver avuto poco tempo da passare insieme: Roby confessa di aver trascurato in passato Francesco perché i Pooh erano una macchina impegnativa che pretendeva dedizione quasi totale. Francesco ci conferma la mancanza del padre e a questo proposito svela la vera motivazione del viaggio: 'mio padre ha dedicato la maggior parte del tempo ai Pooh, ora che è pensionato voglio godermelo io, voglio provare con lui quelle emozioni che mi sono mancate da bambino. Lo porto in Finlandia per vedere insieme ai Lapponi l'aurora boreale!'. Ma il viaggio che ha in mente Francesco sarà tutto fuorché un tranquillo week end con papà", si specifica.



"Francesco infatti ha preparato lungo il percorso una serie di sfide, ma anche di scherzi e imprevisti, che metteranno a dura prova la pazienza dell'ordinatissimo e meticoloso Roby. - viene rivelato - Tra rocamboleschi siparietti e grazie all'aiuto della popolazione locale, 'la strana coppia' si cimenterà nelle tipiche attività lapponi come guidare la slitta trainata da cani, pescare scavando nella crosta ghiacciata, radunare greggi di renne, dormire tra i ghiacci nella 'teepee', la tradizionale tenda lappone, ma anche attività ricreative come la gara di fatbikes, biciclette speciali per la pedalata su ghiaccio. Un viaggio che farà scoprire i paesaggi più suggestivi e selvaggi d'Europa, ma soprattutto mostrerà i lati inediti, i momenti più esilaranti, ma anche quelli più teneri e intimi del rapporto che unisce padre e figlio".